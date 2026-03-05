Amerikaanse rechtbank schikt importeurs recht op terugbetaling van importheffingen
De Amerikaanse regering heeft een nieuwe nederlaag geleden in de juridische strijd om haar importheffingen. Een rechter van de rechtbank voor internationale handel in New York heeft geoordeeld dat importeurs recht hebben op terugbetaling van reeds betaalde importheffingen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof had deze heffingen onlangs onrechtmatig verklaard. De eiser in deze specifieke zaak was een bedrijf uit de staat Tennessee.
President Donald Trump had sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn importheffingen opgelegd aan tientallen handelspartners. Hij deed dit buiten het Congres om, met een beroep op een noodwet uit 1977. Het Hooggerechtshof verklaarde deze heffingen vorige maand in een baanbrekende uitspraak onwettig. Volgens de rechters staat de wet de Amerikaanse president niet toe om zelfstandig importheffingen op te leggen. Zij deden echter geen uitspraak over de vraag of de regering de geïnde heffingen aan importeurs moet terugbetalen.
Verschillende bedrijven, waaronder het Amerikaanse logistieke concern Fedex, hebben vervolgens een rechtszaak aangespannen tegen de regering bij de rechtbank voor internationale handel in New York. Zij willen een terugbetaling van de reeds betaalde importheffingen afdwingen.
Direct na de uitspraak van het Hooggerechtshof werd al een golf van terugvorderingen van deze heffingen verwacht. Volgens berekeningen van de Universiteit van Pennsylvania gaat het voor de Amerikaanse staatskas om ongeveer 175 miljard Amerikaanse dollar. Dit komt overeen met ongeveer 2,5 procent van de Amerikaanse begroting.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.
OF LOG IN MET