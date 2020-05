Amerikaanse retailer J.C. Penney vraagt uitstel van betaling aan

Warenhuis J.C. Penney, bekend vanwege de kortingen, heeft een Chapter 11-procedure aangevraagd. De Amerikaanse procedure lijkt veel op het Nederlandse uitstel van betaling. J.C. Penney is de nieuwste toevoeging aan de lijst van Amerikaanse retailers die de procedure hebben aangevraagd. Eerder deden J. Crew en Neiman Marcus dit al.

J.C. Penney meldt al dat het een mogelijke verkoop van het bedrijf niet uitsluit en dat diverse winkels gesloten zullen worden. Hoeveel winkels uit het portfolio van de retailer gesloten gaan worden is nog onbekend, dit zal op een later tijdstip bekend gemaakt worden.

In tegenstelling tot het Nederlandse uitstel van betaling, leidt een Chapter 11-procedure vaak voor een succesvolle herstructurering. J.C. Penney had het herstructureringsplan dan ook al klaar liggen. In het plan wil het bedrijf meerdere miljarden aan schuld wegwerken. Het bedrijf heeft op dit moment 3,6 miljard dollar langetermijnschuld.