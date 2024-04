Amerikaanse toezichthouder: Klacht tegen fusie Coach en Michael Kors

Amerikaanse mededingingswaakhonden willen de miljardendeal verhinderen die bekende modemerken als Coach, Michael Kors en Versace onder één dak zou brengen.

In een klacht die maandag werd ingediend, stelde waakhond FTC dat de fusie zou kunnen leiden tot hogere prijzen, met name voor handtassen en accessoires. De bedrijven blijven vechten voor de overname.

De fusie, met een waarde van ongeveer 8,5 miljard Amerikaanse dollar (ongeveer 7,98 miljard euro), werd in augustus aangekondigd. De Amerikaanse groep Tapestry, die de merken Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman bezit, wil de holding Capri kopen, die Michael Kors, Versace en Jimmy Choo beheert.

FTC: Coach en Michael Kors concurrenten op de tassenmarkt

De FTC benadrukt dat met name Coach en Michael Kors felle concurrenten zijn op de markt voor handtassen - en de overname zou het gezamenlijke bedrijf een dominante positie geven op de markt in de Verenigde Staten. Tapestry was al eerder in een koopbui en de fusie zou verdere overnames van concurrenten nog makkelijker maken. Samen hebben de bedrijven wereldwijd ongeveer 33.000 werknemers.

Tapestry-baas Joanne Crevoiserat vertelde de financiële dienst Bloomberg dat de twee bedrijven concurreren met honderden andere merken. “De FTC heeft de markt en het winkelgedrag van consumenten fundamenteel verkeerd begrepen”, bekritiseerde ze. Er is een verscheidenheid aan merken op de markt tegen verschillende prijzen. De deal zal in de rechtszaal worden verdedigd en het bedrijf hoopt deze nog dit jaar af te ronden.

Crevoiserat wil met de overname zijn positie uitbreiden in het zogenaamde “betaalbare luxesegment”, waarin de artikelen van hoge kwaliteit zijn maar goedkoper dan die van luxemerken als Louis Vuitton van het Europese conglomeraat LVMH. Coach en Michael Kors hebben de afgelopen jaren gestreden om de toppositie op de Amerikaanse markt voor handtassen. Onlangs ging Tapestry, Coach voor. Het doel van de fusie is ook om de internationale activiteiten uit te breiden: Michael Kors is sterker in Europa, terwijl Coach goede zaken doet in China.