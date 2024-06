Amnesty International: "Mogelijke beursgang Shein zorgwekkend voor mensenrechten"

De Chinese fast fashion gigant Shein diende eerder deze week een aanvraag in voor een beursgang in Londen. Dat zorgt voor grote zorgen bij Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie spreekt van “een zorgwekkende ontwikkeling”, zo luidt het persbericht.

Shein werkt samen met kleinere kledingproducenten in China die volgens Amnesty International weinig transparantie bieden over lonen en arbeidsomstandigheden. Daarnaast zou er een gebrek zijn aan de herkomst van grondstoffen die worden gebruikt voor het produceren van Shein’s artikelen.

“Als de huidige productiemethodes van Shein middels een beursgang worden beloond, zou dat niet alleen een schande zijn voor de London Stock Exchange, maar ook voor de banken die helpen om het bedrijf aan de beurs genoteerd te krijgen en voor alle investeerders die ervan willen profiteren”, schrijft Amnesty International. “Het is een weerzinwekkend voorbeeld van een proces dat de rijken rijker maakt door de armen uit te knijpen. Het legitimeert de opvatting dat het acceptabel is om werknemers en hun rechten, producten en het milieu als vervangbaar te beschouwen – en dat corrumpeert ons allemaal.”

Amnesty International vindt dat de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk en de London Stock Exchange de beursnotering “alleen moeten faciliteren als er met het bedrijf transparante en bindende afspraken zijn gemaakt rond internationaal geaccepteerde mensenrechtennormen voor de hele toeleveringsketen en alle vastgestelde misstanden volledig zijn opgelost”.

Shein diende een aanvraag in voor een beursnotering in Londen, nadat de beursaanvraag in Amerika herhaaldelijk werd afgewezen door wetgevers. De Amerikaanse wetgevers haalden diverse keren de vrijstelling van een Amerikaanse belastingwet door Shein en dwangarbeid in de toeleveringsketen aan. Shein heeft nog geen goedkeuring voor een Londense beursgang ontvangen.