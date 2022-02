Amsterdam krijgt eerste honderd procent circulaire textielfabriek

Begin 2023 opent in Amsterdam een volledig circulaire textielfabriek. De fabriek van Brightfiber Textiles wordt ‘de eerste honderd procent circulaire grondstoffenfabriek voor de mode-industrie’, zo staat in een persbericht van het bedrijf. In de fabriek worden oude kledingstukken verwerkt tot ‘hoogwaardige vezels en garens’ die voor de productie van nieuwe kleding kunnen worden gebruikt.

De fabriek kan per jaar ongeveer 2,5 tot 3 miljoen kilo aan grondstoffen produceren van resttextiel. Dat is bijna zo veel als in Amsterdam jaarlijks aan huishoudtextiel in textielcontainers wordt ingezameld.

Met het opzetten van de fabriek wil Ellen Mensink, oprichter van Brightfiber Textiles, ‘modemerken aanzetten om voor volgende collecties in plaats van nieuwe wol, katoen en synthetische vezels, meer eigen reststromen te gebruiken’. Op dit moment is één procent van alle collecties in Nederland van gerecycled materiaal gemaakt, waarvan een kwart van consumentenafval. Daar hoopt Mensink verandering in te brengen.

Circulair en lokaal

Mensink is ook eigenaar van sociale onderneming Brightloops B.V. en het merk Loop.a.life , dat sinds vijf jaar nieuwe textielproducten maakt van oude kleding. Brightfiber Textiles bouwt voort op stappen die hier in de afgelopen jaren gezet zijn. “In vijf jaar hebben wij vanuit Loop.a life veel geleerd," aldus Mensink in het persbericht. "We hebben zelf materiaal aangekocht en door de verschillende stappen van de productieketen geleid. Uit ervaring weten we welke sorteerstromen leiden tot kwalitatieve grondstoffen, mooie garens en eindproducten.”

De Brightfiber-fabriek gaat op dezelfde wijze duurzame grondstoffen en garens produceren, ‘maar dan op industriële schaal’ zo is in het persbericht te lezen. Op dit moment is Brightfiber bezig met een uitgebreid garenontwikkelingstraject, in samenwerking met internationale en lokale spin- en breibedrijven, verschillende Nederlandse merken, de Provincie Noord Holland, en textielsorteerbedrijf Wieland Textiles.

Met de nieuwe fabriek komt er een duurzamer alternatief bij voor de huidige productie van textiel. Niet alleen omdat de fabriek reststromen hergebruikt, maar ook omdat deze CO2-uitstoot bespaart: voor lokale modebedrijven hoeven grondstoffen niet meer altijd van ver te komen, dat scheelt transportkilometers. Daarnaast genereert de fabriek ter plaatse werkgelegenheid.

Financiering voor de fabriek is voor een deel afkomstig van de afdeling Circulaire Economie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door het initiatief te ondersteunen wil het ministerie gebruik en de productie van circulair textiel in Nederland stimuleren.