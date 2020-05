Loop.a life neemt volgende stap met nieuwe innovatie: Cotton2cotton

Nederlands bedrijf en merk Loop.a life zet zich al jaren in om de textiel afvalberg te verminderen. In tijden waarin mensen massaal hun kledingkast aan het opruimen zijn, neemt de berg met post-consumer textiel alleen maar toe. Loop.a life heeft nu de volgende stap gezet in haar missie om van alle belangrijke loklae reststromen textiel een kwalitatief garen te maken met de lancering van Cotton2cotton. Cotton2cotton is een honderd procent natuurlijk en duurzaam materiaal gemaakt van gerecycled katoen en lyocell. Daarnaast gebruikt Loop.a life door hun speciale productieproces geen extra water en chemicaliën. FashionUnited belde met oprichter Ellen Mensink.

Loop.a life is bij velen bekend als een duurzaam merk, maar Mensink benadrukt dat het bedrijf zich vooral ook inzet als innovatielab en community brand met een impact ambitie waar mensen achter de schermen kunnen kijken. “Als wij onze collectie verkopen stelt dat ons in staat om verder te ontwikkelen en nieuwe garens te maken. De producten moeten nog steeds mooie items zijn, maar dan moet je wel van het restmateriaal dat er is, steeds mooiere spullen kunnen maken. Wij hebben dus eigenlijk een andere functie dan een traditioneel merk.” De ambitie om het Cotton2cotton-materiaal te maken was er al langer. “We wilden een fijner garen maken en we wilden werken met katoen. Namelijk 25 procent van de reststromen in Nederland die op de afvalberg komen, dat is katoen. Dat is een aanzienlijke hoeveelheid en het is goed als je ook daar mee aan de slag kan.” Ook de vraag naar honderd procent natuurlijk garen was duidelijk aanwezig. “Mensen vroegen ons waarom veel gerecycled garen een synthetisch component bevat, maar dat komt omdat een groot deel van de afvalberg die materialen bevat. “Zolang bedrijven nog allerlei composities maken zullen er ook gerecyclede garens met die composities komen. Dat is ook niet erg, zolang de kwaliteit van het materiaal maar niet degradeert.”

Cotton2cotton: de nieuwe innovatie van Loop.a life

De Cotton2cotton-collectie die nu onthuld wordt is het resultaat van een nauwe samenwerking met de Fibersort-machine in Wormerveer en Wieland Textiles. De collectie is ontstaan uit de eerste test - waar Loop.a life aan meegewerkt heeft - van de Fibersort-machine om op materiaal en op kleur te sorteren. “Omdat wij een bewuste keuze maken bij het mengen van vezels kunnen wij tot mooie nieuwe kleuren komen zonder extra verf en chemicaliën tijdens het productieproces toe te voegen.” Het garen krijgt hierdoor een duurzaam element. “Feitelijk hergebruiken wij naast het materiaal dus ook de kleuren van de reststromen.” Om de garens te maken is lyocell, gemaakt van vezels van de eucalyptusboom toegevoegd om het nieuwe materiaal stevig te maken. “Bij gerecyclede garens moet nagenoeg altijd iets nieuws worden toegevoegd. Gerecyclede vezels zijn vaak een combinatie tussen korte en lange vezels en daar wil je een consistent garen van maken, dus is het belangrijk om met de juiste vezels te mengen. We hebben gekozen om een natuurlijk materiaal toe te voegen, dat ook minder water gebruikt om te groeien dan katoen: de eucalyptusboom. Voor de productie van nieuwe katoen is namelijk vijfduizend tot tienduizend liter water nodig per trui.”

De Cotton2cotton-collectie bestaat uit diverse truien en vesten voor mannen en vrouwen in drie kleuren. Groen, blauw en nude. Loop.a life heeft een speciale crowdfunding opgezet om de collectie te produceren en nieuwe kleuren en garens te ontwikkelen. Met de crowdfunding wil het bedrijf zorgen dat al zeventig procent van de producten verkocht is, zodat geen voorraden over blijven en het extra geld dat wordt opgehaald wil zij gebruiken om nieuwe garens te kunnen ontwikkelen. De crowdfunding loopt tot en met mid juni en de eerste levering van de Cotton2cotton collectie zal al in de tweede week van juni gebeuren. “We hebben al keuzes moeten maken omdat het risico er was dat de breifabriek zou sluiten vanwege de pandemie. We hebben daarom gekozen al een deel te laten produceren,” zo vertelt Mensink.

De nieuwe collectie en het nieuwe garen zijn weer een stap verder in de missie van Loop.a life. Het bedrijf wil van alle belangrijke reststromen in de regio kwalitatieve garens maken, maar ook de lokale maakindustrie stimuleren. Dit eco-systeem in Europa, want nog niet alle onderdelen van de productieketen zijn mogelijk in Nederland, komt steeds verder tot stand. “Veel mensen realiseren zich niet dat het materiaal voor gerecycled collecties vaak vier keer de wereld over gaat. Eerst wordt met de hand in bijvoorbeeld India de kleding gesorteerd, dan gaat het naar Europa om vervezeld te worden en dan gaat het weer naar Azië naar de fabrieken. Uiteindelijk komt die collectie dan weer hier naartoe.” Samen met Fibersort en Wieland Textiles is Loop.a life nu bezig om een vervezelaar in de Metropool Regio Amsterdam neer te zetten zodat dichter bij huis ook meer hoogwaardige grondstoffen gemaakt kunnen worden.

Loop.a life, hoewel nu een stap dichterbij hun missie, heeft nog genoeg op de horizon. Zo is het bedrijf al bezig met het maken van fijner wolgaren van gerecycled kasjmier. De crowdfunding van het bedrijf loopt nog tot de tweede week van juni. Een gedeelte van het geld wil Loop.a life gebruiken voor verdere ontwikkelingen en innovaties. Op den duur moet de innovatie niet alleen beschikbaar zijn voor het merk zelf, maar wil Loop.a life zelf bedrijven ook helpen met het verwerken van hun reststromen en het creëren van eigen gerecyclede garens. Loop.a life zit voorlopig nog niet stil.

Beeld: Via Loop.a Life