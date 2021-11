Amsterdam The Style Outlets is het 1e en enige Outlet Center in de randstad en biedt vele voordelen voor jouw carrière in de Retail

Amsterdam The Style Outlets is het eerste en enige outletcenter in de Randstad en bevindt zich op slechts 10 minuten met de trein vanaf het centrum van Amsterdam. Het outletcenter is nu alweer een klein jaar open en gelegen in een van de snelst groeiende gebieden van Nederland; de Randstad en op het moderne SugarCity terrein.

Meer dan 70 verschillende winkels en horeca van internationale en Nederlandse topmerken bieden bezoekers 7 dagen per week een mooie, nieuwe winkelbeleving. Met zijn gastvrije omgeving, ideale bereikbaarheid met trein, auto en fiets, is Amsterdam The Style Outlets de ideale bestemming om snel je musthaves te shoppen of een relaxed dagje uit te gaan met de hele familie.

Dagelijks werken honderden mensen in het outletcenter om iedere dag weer duizenden bezoekers een unieke winkelbeleving te bieden. Het afgelopen jaar zjin er 19 nieuwe winkels geopend en beginnen steeds meer mensen het outletcenter te ontdekken. Om deze groei te kunnen ondersteunen en nieuwe collega’s te vinden, is de wervingscampagne ‘join our team’ opgezet en wordt deze via YouTube en de social media kanalen van Amsterdam The Style Outlets verspreid. In de video vertellen verschillende shopmanagers en medewerkers waarom het outletcenter een unieke en fantastische werkplek is. Zo biedt het center aan alle medewerkers extra kortingen bovenop de outletprijzen, diverse managementtrainingen en leuke activiteiten aan.

Outletmanager Marcel Herben: “Wij willen graag actief bijdragen aan de economische groei in de regio en zijn betrokken bij de gemeenschap. Ik ben dan ook erg trots op onze medewerkers en huurders die meegewerkt hebben aan onze wervingscampagne: ‘Join our team’. We hebben het afgelopen jaar honderd nieuwe medewerkers kunnen aannemen en we hebben momenteel nog zo’n 50 vacatures die we versneld willen gaan invullen. Nieuwe medewerkers kunnen de volgende stap in hun carrière maken bij de diverse internationale merken binnen ons center.”