Amsterdamse jeans nu verkrijgbaar in de webshop!

Op zoek naar een tijdloze jeans van Nederlandse bodem? Bij Amsterdenim is er keuze te over: van loose fit tot skinny, van grijs tot de klassieke denim blauw. Leuk te combineren met een sweater, polo, of t-shirt: het is allemaal verkrijgbaar in de webshop!

Amsterdenim startte in 2014 met het maken van kwalitatief hoogwaardige spijkerbroeken met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Het verleden en de toekomst komen samen in Amsterdenim door aspecten van de collectie te laten inspireren op de geschiedenis van Amsterdam: “ken de geschiedenis, zie de geschiedenis, voel de geschiedenis”. Zo zijn details van de broek, zoals de binnenzak en de tailleband, bruin gelaten, als knipoog naar de bruine zeilen die vroeger werden gebruikt om turf te schepen. Dat turf werd dan gebruikt om de huizen te bouwen die hedendaags nog in Amsterdam staan.

Amsterdenim werkt nauw samen met zanger Douwe Bob. De merchandise voor zijn “The Shape I’m In” tour is nu te koop op alle tour adressen en er wordt ook gehint naar speciale collector’s items! Met de hashtag #blijfdouwe is de Nederlandse zanger het gezicht van Amsterdenim.

Beeld: Amsterdenim x Douwe Bob