Analyticalways: 7 sleutels om een succesvolle omnichannel voorraadstrategie te creëren

In de nieuwe retail is omnichannel een feit. Met de pandemie is het onlinekanaal veel belangrijker geworden en past het zich aan de behoeften van het moment aan. Dit betekent echter niet dat fysieke winkels zullen verdwijnen. In feite zijn er veel retailers die nieuwe centra openen, maar met een ander concept dat past bij de nieuwe behoeften en koopgewoonten van consumenten. Op het gebied van voorraadbeheer is omnichannel erop gebaseerd om één voorraad te hebben die klanten via elk kanaal kunnen consumeren.

Waarom is omnichannel zo belangrijk?

Voorkom dat u verkoopkansen laat liggen

Verlaagt logistieke kosten

Verhoogt de klanttevredenheid

Als er één ding is dat op het gebied van omnichannel zorgen baart, is het wel de efficiëntie van alle verkoopkanalen. Analyticalways, een toonaangevend technologiebedrijf op het gebied van voorraadbeheer, heeft de 7 fundamentele sleutels ontwikkeld waarmee elke retailer rekening moet houden om alle kanalen met gegarandeerd succes te beheren.

Een gedefinieerde strategie hebben Gebruik voorspellende technologie om een meer nauwkeurige en rigoureuze vraagprojectie te verkrijgen en zo de besluitvorming te stroomlijnen De klant als belangrijkste focus. Bestudeer bij alle verkoopkanalen het gedrag van de klanten en leer hun consumptiegewoonten kennen Segmentering van consumptiegebieden. Groepeer de verkooppunten via clusters op basis van het consumentenprofiel. Integreer alle agenten die actief zijn in de waardeketen. Alle afdelingen moeten op één lijn zitten met de omnichannelstrategie van het bedrijf: commerciële slagkracht, marketingafdeling, logistiek, acties... Ken de logistieke mogelijkheden van het bedrijf. Het is erg handig om last mile-centra en BOPIS (buy online pick up in store of online afhalen in de winkel) als ondersteuning te hebben om op logistieke kosten te besparen en levertijden te verkorten Meten, leren en corrigeren. Wat niet wordt gemeten, kan niet worden verbeterd. Er moeten sleutelindicatoren beschikbaar zijn om te meten, zowel om de activiteiten te evalueren als om de bron van problemen te identificeren.

Door deze sleutels toe te passen is het mogelijk concurrerender te opereren wat uiteindelijk doorwerkt in de productprijs, omdat de operationele kosten worden verlaagd, waardoor de winst van het bedrijf meer gekoppeld wordt aan de commerciële marge.

Analyticalways bestrijkt 360º van het omnichannel voorraadbeheerproces: planning, winkelcluster, assortiment, aankopen, initiële introductie, aanvulling en overdrachten. Door de artificiële intelligentie realiseert u een efficiëntere omnichannelvoorraad die de verkoopverliezen vermindert en niet verkochte productoverschotten elimineert. De differentiële waarde is te vinden in het consultancy team, professionele retaildeskundigen die klanten dagelijks begeleiden en zo een extra lid van hun teams worden.

«Het gaat niet alleen om de juiste technologie te hebben, het gaat ook om zoveel mogelijk voordeel eruit te halen», Amancio Junior, CEO Analyticalways.