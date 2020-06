Angelo Moretti Jewelry komt naar Nederland

Het jonge label Angelo Moretti startte in 2018 met de verkoop van fantasiejuwelen en komt nu naar Nederland. De collecties worden ontworpen in België, maar geproduceerd in Nederland.

Het merk gaat ecologisch te werk en metaal wordt zo weinig mogelijk gebruikt. De juwelen bestaan voornamelijk uit natuurlijke materialen als hars en acetaat en is gericht op de modebewuste vrouw.

Angelo Moretti heeft meer dan 40 verkooppunten in België, maar vond het nu tijd de grens over te steken. De collecties zijn in de betere accessoires winkels en kleding boetieks te vinden, maar ook eigen winkels staan gepland in de toekomst.

www.angelomoretti.be