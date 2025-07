Anta Sports ziet retailomzet stijgen in eerste helft boekjaar 2025

Het Chinese sport- en kledingconcern Anta Sports Products Limited, eigenaar van merken als Amer Sports, Anta en Fila (alleen in China), heeft in de eerste helft van boekjaar 2025 de retailomzet in belangrijke segmenten weten te verhogen. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend in een tussentijdse verklaring. Concrete cijfers zijn daarbij niet gedeeld.

De omzet van het kernmerk Anta steeg met een laag enkelcijferig percentage, terwijl de omzet van Fila toenam met een hoog enkelcijferig percentage. De overige merken, waaronder Descente en Kolon Sport, groeiden met 60 tot 65 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De recent afgeronde overname van het Duitse outdoormerk Jack Wolfskin op 31 mei is nog niet verwerkt in deze resultaten.

Wel merkt Anta op dat de groei in het tweede kwartaal is afgezwakt: de retailomzet van Anta steeg in die periode met een laag enkelcijferig percentage, Fila groeide in het midden van de enkelcijferige percentages en de overige merken met 50 tot 55 procent.

De gepresenteerde cijfers hebben uitsluitend betrekking op de omzet die is gerealiseerd in Anta’s eigen winkels, in winkels van distributie- en franchisepartners, en via de online kanalen van het bedrijf. De cijfers geven dus geen compleet beeld van de totale omzet van het concern, omdat bijvoorbeeld groothandelsverkopen en andere inkomstenbronnen hierin niet zijn meegenomen.