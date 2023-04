Apparel Brands Ltd neemt streetwearmerk Nicce over

Het Britse bedrijf Apparel Brands Limited neemt het in Londen gevestigde streetwearmerk Nicce over, zo maakt het bekend in een statement op LinkedIn. De Nicce-licentie voor kleding in wholesale en e-commerce wordt overgenomen.

“Nicce is een merk met een rijke achtergrond binnen streetwear en youth lifestyle”, schrijft Peter Wood, CEO van Apparel Brands Ltd. “In de afgelopen tien jaar heeft het Nicce-team een sterk bedrijf opgebouwd en blijft de eigenwaarde van het merk groeien. Nu Nicce onderdeel wordt van Apparel Brand Ltd, zullen we het onderbrengen in een gevestigde wereldwijde onderneming met investeringen in de toeleveringsketen en de mogelijkheid om nieuwe markten te bereiken.”

Nicce zal zich nu gaan richten op het versterken van haar wholesale-stroom en het versnellen van de groei binnen de e-commerce en op internationaal gebied, zo staat in het statement.