Arc’teryx verwacht jaarlijkse omzetgroei van 25 procent

Arc’teryx, een Canadees merk voor outdoor- en performancekleding, verwacht de komende jaren flink uit te breiden. Er wordt een royale jaarlijkse omzetgroei verwacht, die kan oplopen tot 25 procent, en het aantal winkels wordt mogelijk verdubbeld. Dat blijkt uit een persstatement van Arc’teryx dat exclusief met WWD werd gedeeld, en waarover het nieuwsmedium berichtte.

De grootste groei wordt verwacht in Noord-Amerika, maar het merk investeert wereldwijd en lijkt dus ook over de grenzen van het continent te kijken. Behalve nieuwe winkels werkt Arc’teryx ook aan een uitbreiding van het assortiment accessoires, een programma voor wederverkoop en reparatie en verbetering van de digitale kanalen.

Arc’teryx werd in 1989 opgericht. De naam is een afkorting van archaeopteryx lithographica, een van de oudste dinosauriërs waarvan bekend is dat deze konden vliegen. Arc’teryx staat bekend om minimalistische, aansluitende buitenkleding in effen kleuren. Prijzen lopen van ongeveer zeventig euro voor een T-shirt tot maximaal duizend euro voor een gewatteerde jas. Het merk wordt in Europa verkocht via de eigen webshop en verschillende retailers.