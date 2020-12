Arcadia Group verkoopt eerste merk uit portfolio: Evans

Enkele weken na de surseance van de Arcadia Group is het eerste merk uit het portfolio van handen gewisseld. Het merk Evans is verkocht aan City Chic Collective Limited voor 23 miljoen pond, omgerekend zo’n 25 miljoen euro. De verkoop wordt aangekondigd in een persbericht en wordt naar verwachting al op 23 december 2020 afgerond.

City Chic neemt het merk, het intellectuele eigendom, klantenbestand en voorraad over. Bij de overname hoort ook de e-commerce en wholesale tak van Evans. Ook de winkels worden overgenomen die open blijven. Evans is een niche-retailer gefocust op plus size kleding en schoenen, zo wordt gemeld in het persbericht.

De zoektocht naar nieuwe eigenaren voor andere onderdelen van de Arcadia Group is nog steeds gaande, zo stelt het persbericht. “Er is significante interesse getoond voor alle merken.” De curatoren verwachten in het nieuwe jaar weer een update te kunnen geven. Arcadia is het moederbedrijf van Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Miss Selfridge, Wallis, Outfit, Evans en Burton.