Archroma introduceert nieuw alternatief voor waterafstotende coating

Innovatief bedrijf Archroma heeft een nieuwe optie voor een waterafstotende coating ontwikkeld. Deze coating is op bio-basis, zo is te lezen in een persbericht.

Archroma heeft de nieuwe coating Phobotex NTR-50 LIQ genoemd. Het materiaal zorgt dat allerlei soorten vezels waterafstotend worden, maar zachtblijven. Het doet het volgens Archrome zeer goed op synthetische vezels en mixen waardoor de coating geschikt is voor outdoor apparel.

Waterafstotende coatings voor textiel bevatten vaak schadelijke componenten zoals PFAS. De nieuwe coating van Archroma bevat dit niet.

"Archroma wil de mode- en textielindustrie leiden naar een duurzamere toekomst door zich te richten op 'Planet Conscious' innovatie", zegt Georg Lang, Market Segment Director Finishing, Archroma Textile Effects. "Met onze nieuwe Phobotex NTR-50 LIQ hebben we hernieuwbare grondstoffen gebruikt om een durable water repellant van topklasse te creëren die zowel kostenefficiënt is als zachter aanvoelt dan vergelijkbare producten. Dit maakt het voor merken mogelijk om consumenten de uitstekende bescherming tegen regen, spatwater en vlekken te bieden die ze verwachten, maar dan in stoffen die comfortabeler te dragen zijn en minder snel scheuren.”