Arket nu beschikbaar bij Asos dankzij H&M Group-partnerschap

De online retailer Asos biedt nu exclusief de herfst/winter 2024-collectie van Arket, een merk van de Zweedse modegroep H&M Group, aan op zijn website. Eerder bood Asos al andere merken van H&M Group aan, zoals & Other Stories, Monki en Weekday.

Vanessa Spence, Executive Vice President of Creative bij Asos, deelt: “We zijn blij Arket toe te voegen aan ons assortiment van partnermerken. Deze samenwerking stelt onze klanten in staat om de AW24-collectie op hun eigen manier te ontdekken en te stylen.”

Arket biedt kleding voor mannen, vrouwen en kinderen, en heeft ook een New Nordic vegetarisch café. Sinds de opening van de eerste winkels in augustus 2017 op Regent Street in Londen en online, heeft Arket nu 39 fysieke winkels in Europa, China en Korea. De online winkel is beschikbaar in 29 Europese markten en Korea, en verzendt wereldwijd naar meer dan 70 bestemmingen.