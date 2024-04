Reorganisatie Asos Plc drukt op de omzet, maar verkleint het verlies in eerste halfjaar 2024

De reorganisatie drukt nog steeds op de resultaten van Asos Plc. De Britse retailer ziet zijn omzet dalen met achttien procent, doordat de impact van de genomen maatregelen uit boekjaar 2023 zijn doorberekend in de resultaten van het eerste halfjaar 2024. Het verlies wordt in de eerste zes maanden echter wel verkleind.

De omzet van Asos Plc bedraagt 1,5 miljard pond in het eerste halfjaar. Dat is omgerekend 1,8 miljard euro. Zoals eerder genoemd is de impact van de genomen maatregelen door de reorganisatie doorberekend in de resultaten. Daarnaast werd de inkoop in het eerste halfjaar verder teruggebracht om de voorraden te verbeteren. De voorraden werden bovendien beïnvloed door de verstoringen op de Rode Zee.

Het aangepast verlies voor aftrek van belastingen komt neer op 120 miljoen pond. De uitdagingen op de markt, waaronder de kosten van levensonderhoud en de impact van winstinitiatieven, blijven aanhouden. Deze onderdelen drukken op de omzet, maar zorgen wel voor materiële, voortdurende besparingen. Het gerapporteerde verlies voor aftrek van belastingen bedraagt 270 miljoen dollar en omvat correcties van in totaal 150 miljoen pond, inclusief 139,3 miljoen in verband met de sluiting van het distributiecentrum in Lichfield (Verenigd Koninkrijk), zo staat in het verslag.

Verlies Asos Plc neemt iets af in eerste halfjaar 2024

Asos Plc weet zijn verlies voor aftrek van belastingen dus iets te krimpen. De Britse retailer noteerde in het eerste halfjaar van boekjaar 2023 namelijk een verlies van 290,9 miljoen pond. In het verslag wordt dan ook uiteengezet dat ‘strategische handelsbeslissingen zorgden voor een verbeterde winstgevendheid, ondanks een lagere omzet’. Zo zegt Asos de kortingen tijdens de Black Friday-periode te hebben geoptimaliseerd om oude voorraden te optimaliseren.

Daarnaast daalden de bedrijfskosten, exclusief afschrijvingen, amortisatie en aangepaste items met bijna 21 procent op jaarbasis. Daarbij leverden lagere kosten voor opslag en distributie een voordeel op van ongeveer 119 miljoen pond. De marketingkosten daalden bovendien met 8,2 procent en de overige bedrijfskosten werden met 36 miljoen pond verminderd. “In de eerste zes maanden van financieel jaar 2024 leverden we onze sterkste kasstroomgeneratie sinds het eerste halfjaar 2017, dankzij onze verbeterde voorraden en kostenbeheersing”, deelt Chief Executive Officer, José Antonio Ramos Calamonte. De vooruitzichten voor boekjaar 2024 en 2025 blijven dan ook ongewijzigd.