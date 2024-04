Asos benoemt nieuwe CFO

Asos Plc stelt Dave Murray aan als nieuwe chief financial officer, zo is te lezen in een persbericht van het bedrijf. Sean Glithero, die momenteel CFO is, zal zijn verantwoordelijkheden de komende tijd overdragen aan Murray. Een reden voor zijn vertrek wordt niet gegeven. Murray zal de nieuwe chief financial officer van Asos zijn met ingang van 29 april.

Murray heeft twee decennia financiële ervaring binnen multinationale ondernemingen, zo is te lezen op zijn LinkedIn-profiel. Hij bracht een groot deel van zijn carrière door bij Sainsbury's en Amazon in het Verenigd Koninkrijk, bekleedde daarna senior financiële functies bij Farfetch en was recentelijk CFO van MatchesFashion. De ervaring van Murray zal hem 'een waardevolle partner maken in de volgende fase van Asos’ reis om een sneller, wendbaarder en winstgevender bedrijf te worden', aldus José Antonio Ramos Calamonte, CEO van Asos.

Asos voert sinds 2022 een nieuwe strategie uit. De Britse online retailer wil het bedrijf naar groei leiden. Een greep uit de doelen zijn: het vernieuwen van het commerciële model, voorraadbeheer verbeteren, kosten verlagen en het leiderschapsteam opfrissen.