Asos vernieuwt commercieel model en bedrijfscultuur na achterblijvende groei en 37 miljoen euro verlies

Asos heeft in het financieel jaar tot en met augustus 2022 een verlies gedraaid van 32 miljoen pond (37 miljoen euro) voor aftrek van belastingen, zo blijkt uit een financieel verslag van het bedrijf. Vorig jaar kwam Asos in dezelfde periode nog uit op een winst van 117 miljoen pond (134 miljoen euro). Het management heeft daarom besloten 650 miljoen pond (744 miljoen euro) aan steun van de bank te gebruiken voor “financiële flexibiliteit” die gebruikt kan worden voor het reorganiseren van de werkzaamheden, met een focus op het verlagen van de kosten en het “vernieuwen van de bedrijfscultuur”.

Asos is met een omzet van 3,94 miljard pond (4,51 miljard euro) maar één procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, ondanks dat de omzet van het dochtermerk Topshop met 105 procent groeide. De omzet in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Europa groeide met respectievelijk zeven, tien en twaalf procent, maar in de overige markten bleven de verkopen achter. De netto schuld van Asos bedraagt daarmee 153 miljoen pond (175 miljoen euro). Vorig jaar had het nog 200 miljoen pond in cash (228 miljoen euro).

Nieuwe strategie Asos: lagere kosten, relevantere mode en efficientere besluitneming

Asos geeft aan het komende jaar een scala aan veranderingen door te voeren om het bedrijf weer op groeiende voet te brengen, waaronder het vernieuwen van het commerciële model, het verbeteren van het voorraadbeheer, het vereenvoudigen en verlagen van het kostenprofiel en het opfrissen van het leiderschapsteam en de bedrijfscultuur. Specifieker, houdt dit onder andere in dat Asos een kortere koopcyclus wilt invoeren met een snellere marktintroductie, waardoor het aanbod beter aansluit bij de mode van het moment. Voor kostenbesparing overweegt de groep verder ook verkoop via andere websites op overzeese markten of het delen van magazijnruimte met anderen. Het sluit niet uit dat het sommige markten volledig verlaat.

Met betrekking tot de bedrijfscultuur wil het bedrijf besluitvormingsprocessen vereenvoudigen “om een cultuur van innovatie en creativiteit in het hele bedrijf aan te moedigen”. Niet uitvoerend bestuurders Eugenia Ulasewicz en Luke Jensen hebben besloten zich niet beschikbaar te stellen voor herverkiezing tijdens de volgende jaarlijkse algemene vergadering.

Voor het volgende financieel jaar deelt CEO José Antonio Ramos Calamonte een verdere krimp van de kledingindustrie te verwachten, maar hij behoudt naar eigen zeggen vertrouwen dat Asos in staat is een gezond marktaandeel te behouden. Asos verhoogde prijzen dit jaar met ongeveer vier procent. Calamonte ligt in het rapport toe dat Asos "niet geobsedeerd is door de goedkoopste op de markt te zijn" maar desondanks niet overweegt kosten in rekening te brengen voor retourzendingen, zoals concurrent Boohoo wel invoerde.

Calamonte sluit af met de boodschap dat ‘ASOS volledig ingericht is op het creëren van duurzame groei op lange termijn’. Hij is er dan ook van overtuigd dat de nieuwe strategieën het bedrijf “in staat zullen stellen haar strategische ambities waar te maken.”

Asos-aandelen stegen bijna negen procent in de ochtendhandel na de publicatie van het financieel rapport. De stijging volgt op een daling van de Asos-aandelen op maandag, nadat het bedrijf had bevestigd dat het in gesprek was met geldschieters over een kapitaalinjectie van 350 miljoen pond (402,5 miljoen euro).