Asos stelt interim CFO aan

Asos Plc heeft tijdens de zoektocht naar een permanente chief financial officer een interim CFO aangesteld, zo is te lezen in een update van het bedrijf. Sean Glithero neemt de interim-functie op zich nadat huidige CFO Katy Mecklenburgh vertrekt bij het bedrijf in mei.

Glithero is al begonnen bij Asos Plc, zo is te lezen in het bericht, om de overdracht van taken zo goed mogelijk te verzorgen. Glithero heeft ruim tien jaar ervaring in de functie van CFO bij andere bedrijven. Meest recent werkte hij bij Matchesfashion.

Asos kondigde vorig jaar een nieuwe strategie aan. Het bedrijf wil diverse veranderingen doorvoeren om het bedrijf weer naar groei te leiden. Zo wil Asos het commerciële model vernieuwen, het voorraadbeheer verbeteren, de kosten verlagen en het leiderschapsteam en de bedrijfscultuur opfrissen. Eind januari kondigde Asos nog een samenwerking aan met Secret Sales. Via Secret Sales gaat het een deel van de voorraad verkopen en hiermee wil het de voorraadbeheer verbeteren.