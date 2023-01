E-tailer Asos gaat samenwerking aan met Secret Sales in poging voorraad aan te pakken

Asos slaat de handen ineen met outletplatform Secret Sales, zo blijkt uit een persbericht. De samenwerking is een onderdeel van Asos plan om de voorraad van het bedrijf beter te laten aansluiten bij de vraag van consumenten en voorraad op een goede manier een af te schrijven.

Via Secret Sales zal steeds een aanbod van 1.000 Asos-producten te vinden zijn. Onder de Asos merken vallen Asos Design, Collusion, Reclaimed Vintage, Topshop, Topman en Miss Selfridge. Elke twee weken wordt het Asos-aanbod aangevuld. De samenwerking gaat van start in Groot-Brittanië. Items met kortingen zullen daardoor ook niet meer op Asos te zien zijn, maar alleen via het Secret Sales platform.

Afgelopen oktober kondigde Asos Plc in het verslag van het financiële boekjaar al aan dat het bedrijf het voorraadbeheer wilde verbeteren. Toen is er niet verder ingegaan op de manier waarop het bedrijf dit zou willen doen.