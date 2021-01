Arket werkt samen met Amsterdam-based Circos voor verhuur kinderkleding

Om hergebruik van kleding aan te moedigen is Arket een samenwerking aangegaan met Circos. Vanaf 28 januari is het daardoor mogelijk om een groot deel van kinderkleding van Arket te huren via Circos.

Circos CEO Erick Bouwer vertelt schriftelijk aan FashionUnited dat Arket vorig jaar contact zocht met het kledingverhuurbedrijf. “We hebben tijd geïnvesteerd in het opbouwen van een relatie en een partnerschap [met Arket, red.] wat de basis is voor leuk en goed teamwork en een soepele operatie. De samenwerking is een belangrijk moment in de mode industrie. Arket die zich aansluit bij onze reis en de groep van toonaangevende partnermerken zoals Adidas en Patagonia helpt ons bewijzen dat circulaire businessmodellen here to stay zijn.”

Circos werd in 2019 opgericht door Bouwer. Het bedrijf werd geboren vanuit een behoefte voor een duurzaam alternatief voor het kopen van kinderkleding en zwangerschapskleding. “We hadden het idee dat de fases van zwangerschap en snelgroeiende kinderen behoefte hadden aan een oplossing om te zorgen dat kwaliteitsproducten zo veel mogelijk worden gebruikt voordat ze afval worden.” Een kind groeit in zijn eerste twee jaar van het leven door acht maten en gemiddeld kopen 280 kledingstukken in deze tijdspanne. Veel van deze items worden maar enkele maanden of minder gebruikt. Door het huren van kleding wordt het leven van een item verlengd, en bespaart het voor de consument tijd, geld en plek, aldus Bouwer.

Kledingverhuurbedrijf Circos werkt samen met Arket

Circos biedt kleding aan voor kinderen van nul tot vier jaar en dus zwangerschapskleding. De kosten voor een abonnement start vanaf 19,50 euro per maand. Er wordt per maand betaald voor het soort kleding en de hoeveelheid items die men op dat moment gebruikt. Klanten kiezen de kleding die ze willen lenen in de juiste maat en geven dit door. De ‘bestelling’ wordt die dag of de volgende werkdag verstuurd. De kleding kan zo lang als nodig gebruikt worden. Wanneer de klant klaar is met een item kan het teruggestuurd worden en zorgt Circos voor het wassen en schoonmaken van de items zonder extra kosten voor vlekken of beschadigingen.

Circos wil samenwerken met merken die vooruitstrevend zijn op het gebied van duurzaamheid en zich ethisch gedragen, zo vertelt de CEO schriftelijk. Merken moeten voldoen hoge standaarden van kwaliteit, waarden en bewustzijn. Zo kijkt Circos naar eerlijke arbeidsomstandigheden, de milieu en sociale impact van het merk en er mag geen kinderarbeid of misstanden geconstateerd worden. Wat zijn de voordelen voor een merk om zich aan te sluiten bij Circos? “Met ons abonnements- en partnerschapmodel wordt het leven van een product verlengd. Dit zorgt dat elk product een extra, duurzame waarde krijgt, zeker in vergelijking met producten die in de winkel verkocht worden of tweedehands producten,” aldus Bouwer tegen FashionUnited.

“We zijn heel blij dat we onze klanten de kans kunnen geven hun producten met andere families te delen,” aldus Pernilla Wohlfart, managing director van Arket in een statement. “We zijn trots aan te sluiten bij Circos en hun visie voor een meer circulaire dagelijks leven. Kinderkleding moeten ontworpen worden met de lange termijn in het achterhoofd en al onze kleding is bedoeld om doorgegeven te worden wanneer het niet meer past.”