Armani boekt hogere omzet in 2023, maar ziet vertraging in Azië

De Armani Group noteert een omzetstijging van vier procent in 2023, terwijl het een vertraging in Azië erkent die de verkoop dit jaar drukte. De omzet stijgt met vier procent tot 2,45 miljard euro, zo blijkt uit het jaarresultaat.

Armani Group spreekt van een "enkelcijferige vertraging in de tweede helft van 2023 en 2024", wat volgens het bedrijf in lijn is met de dalingen die bij andere luxemerken zijn waargenomen.

Deze dalende inkomsten "weerspiegelen een aanpassing binnen de luxemarkt, met name in de regio Azië ex-Japan en het meer toegankelijke segment van het aanbod, met een eencijferige daling van de inkomsten die werd geregistreerd in de tweede helft van 2023 en werd bevestigd in de eerste helft van 2024, vergeleken met een uitstekende eerste helft van 2023", aldus het bedrijf.

De vertraagde groei in China, de op één na grootste economie ter wereld en een belangrijke markt voor luxegoederen, heeft de verkopen van top modemerken doen dalen. Vorige week zei LVMH, de grootste luxegroep ter wereld, dat de nettowinst over het halfjaar met 14 procent is gedaald in een onzekere economische omgeving.

Bij Armani Group stijgt de nettowinst vóór belastingen in 2023 met 4,4 procent tot 224,5 miljoen euro, terwijl de aangepaste winst uitkomt op 523 miljoen euro, na 519 miljoen euro in 2022.

"De afgelopen seizoenen hebben we een aantal margepunten opgeofferd om te voorkomen dat de winkelprijzen zouden stijgen tot het niveau dat de inflatie zou hebben gedicteerd", aldus adjunct-directeur Giuseppe Marsocci.

Giorgio Armani, oprichter, CEO en voorzitter van het merk, deelt dat het bedrijf "goed voorbereid is om een ​​marktvertraging het hoofd te bieden zonder dat het koste wat kost de winst op jaarbasis hoeft te maximaliseren".

