Armani en Yoox Net-a-Porter Group lanceren nieuw distributiemodel

De Yoox Net-a-Porter Group en Armani hebben in een persbericht een nieuwe strategische ontwikkeling aangekondigd die ze zelf 'het distributiemodel van de toekomst' noemen. De Yoox Net-a-Porter group, die onder andere eigenaar is van Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox en The Outnet en verschillende online flagship stores van merken als Marni en Armani beheert, zegt een revolutionaire winkelervaring voor klanten te gaan ontwikkelen.

Het doel tijdens deze nieuwe strategische fase is om de online store van Armani beter te integrereren met de fysieke winkels van het high end merk. Daardoor wordt het winkelen voor klanten van Armani nog makkelijker, of ze nu on- of offline shoppen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologische ontwikkelingen en het wereldwijde logistieke netwerk van Yoox Net-a-Porter.

Yoox Net-a-Porter Group helpt Armani on- en offline verkoop beter met elkaar te integreren

De inmiddels 86-jarige Giorgio Armani die nog altijd directeur en CEO van de Armani Group is, zegt in het persbericht: “De laatste maanden heb ik ons businessmodel opnieuw onder de loep genomen. Daarbij heb ik vooral gekeken hoe we consumenten kunnen motiveren om verantwoordelijker te winkelen en focus ik mij op authenticiteit en verandering . Samen met Yoox Net-a-Porter ga ik de relatie met de klant nog persoonlijker en directer maken. Als e-commerce en fysieke winkels beter met elkaar geïntegreerd zijn, heeft dit ook een positief effect op het milieu.

De innovaties worden geïmplementeerd volgens het al bestaande ‘Next Era’ businessmodel ontworpen door de Yoox Net-a-Porter Group. Dit model zorgt ervoor dat de gehele voorraad van een merk, van zowel winkels als distributiecentra, in een enkel systeem samenkomen. Daardoor hebben klanten toegang tot een veel groter aantal producten en kunnen verzendkosten mogelijk lager uitpakken. Als alles volgens plan verloopt, kunnen consumenten vanaf 2021 al profiteren van enkele nieuwe mogelijkheden op Armani.com en in 2022 van alle opties.

Beeld: Armani / Yoox Net-a-Porter door SGP, tweede beeld door Viviane Sassen