Giorgio Armani schuift collectie een seizoen door: “Het modesysteem moet vertragen”

Giorgio Armani is klaar met het huidige modesysteem en zet een stap in de richting van verandering. De ontwerper schreef vrijdag een open brief aan WWD, waarin hij aankondigt om de verkoopperiode van de Armani-zomercollectie te verlengen tot september. Directe aanleiding voor deze ontwikkeling is volgens de ontwerper de coronacrisis, die een ‘unieke gelegenheid biedt om recht te zetten wat scheef is’.

In de brief uit Armani zijn onvrede over het huidige modesysteem: de overproductie van kleding en het ritme van de commerciële modeseizoenen noemt hij ‘crimineel’ en ‘absurd’. Hij merkt op dat het luxesegment toenemend de richtlijnen van fast fashion is gaan volgen - een versnelde productiecyclus, hogere productievolumes - en dat dat voor een ‘aftakeling van het modesysteem’ heeft gezorgd. Daarnaast, zegt hij, is het “bizar dat er in de winter alleen linnen jurken in de winkels te vinden zijn, en in de zomer jassen van alpacawol (...) wie koopt er nu een kledingstuk om het vervolgens maanden in de kast te laten hangen, in afwachting van het juiste seizoen? Deze mindset is verkeerd”, meent Armani, “en moet veranderen.”

Armani ziet de coronacrisis als een ‘mogelijkheid om te vertragen en alles recht te trekken’. Met zijn eigen bedrijf zet hij alvast een stap in de goede richting. “Na de lockdown zullen onze zomercollecties in de winkels blijven, in elk geval tot het begin van september,” kondigt Armani aan in WWD. “En zo zullen we dat van nu af aan blijven doen.”

Armani eindigt de brief met een vurige oproep aan andere modebedrijven. “Het moet afgelopen zijn met mode als pure communicatie, afgelopen met cruise-shows die over de hele wereld worden gehouden (...) het zijn enorme, maar betekenisloze geldverspillingen”, stelt de ontwerper. Hij pleit voor een herwaardering van ‘authenticiteit’ en ‘de menselijke maat’.

