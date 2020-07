Armani Group ziet netto omzet met 2,3 procent stijgen in 2019

De Armani Group heeft het boekjaar 2019 met een omzetplus afgesloten, zo blijkt uit een persbericht van het modehuis. In het boekjaar werd een omzetstijging van 2,3 procent behaald waardoor uiteindelijk de omzet op 2,15 miljard euro uitkwam.

Het netto inkomst van de groep komt neer op 124 miljoen euro, zo wordt gemeld in het bericht. De resultaten betekenen dat de Armani Group vooruit loopt op de plannen. Het merk is namelijk een jaar eerder dan verwacht teruggekeerd naar groei. Het resultaat is voornamelijk behaald door de positieve omzet in eigen winkels en het e-commerce netwerk.

Armani kondigde in 2017 aan het merkportfolio te willen upgraden en stroomlijnen. Dit gold ook voor het distributienetwerk. De lijnen Armani Collezioni en Armani Jeans werden bijvoorbeeld in de Emporia Armani en A|X Armani Exchange lijnen verwerkt. De strategie verandering bracht zoals voorspeld een terugloop aan omzet met zich mee. De Armani Group hoopte in 2020 weer een omzetgroei te laten zien, maar dit is dus een jaar eerder al gelukt. Wanneer alle licenties van het modehuis ook nog betrokken worden bij de resultaten, kwam de omzet op 4,1 miljard euro terecht door een stijging van 9 procent. Ook dit resultaat is beter dan eerder voorspeld.

De Armani Group gaat in het verslag ook nog in op de huidige coronacrisis. Het modehuis geeft aan niet accuraat in te kunnen schatten hoe groot de economische impact van de pandemie zal zijn. De groep meldt dat het hoe dan ook de middelen heeft en een solide kapitaal- en financiële structuur dat het verder kan gaan met het implementeren van het strategische plan.