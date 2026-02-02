Artemis Academie: de 15e academie die zich aansluit bij de Groupe EDH

Artemis Academie, gespecialiseerd in Trend Forecasting, Styling & Design en Art Direction, bundelt haar krachten met de internationale onderwijsorganisatie Groupe EDH. Groupe EDH is een higher-education groep binnen design, film en digitale creatie, die bekend staat om haar prestigieuze academies zoals IFA Paris, GNOMON, École Bleue en MoPA.

Artemis biedt een voltijd geaccrediteerde Bachelor of Arts en een parttime avondprogramma voor professionals. Met deze samenwerking wil Artemis de creativiteit naar een internationaal niveau brengen en nog beter inspelen op creatieve en technologische ontwikkelingen.

Danielle Robben en Martijn Feringa, directie en eigenaren van Artemis:

“Deze tijd vraagt om het bundelen van krachten. Alleen zijn we sterk, maar samen kunnen we beter en sneller inspelen op ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgen. De groei die onze academie de afgelopen jaren heeft ingezet met Trend Forecasting, Styling & Design en Art Direction als stevige pijlers, laat zien hoeveel behoefte er is aan deze kennis. Groupe EDH voelde vanaf het eerste moment heel goed qua mensen en de complementaire creatieve academies. Dat vinden we ongelooflijk belangrijk. Door samen te werken kunnen we onze horizon verder verbreden, nieuwe kansen creëren voor onze studenten en de creatieve industrie in het algemeen. Daarmee zetten we onze missie nog krachtiger neer: studenten met een toekomst de wereld in laten gaan.”

Stéphanie Ferran, CEO van Groupe EDH:

“De toetreding van Artemis Academie tot Groupe EDH past perfect binnen ons portfolio van scholen en versterkt onze internationale ontwikkeling, een van de belangrijkste pijlers van onze strategie. Vanuit deze ambitie bouwen we verder aan een netwerk van prestigieuze academies op inspirerende locaties wereldwijd.

Naast studentenuitwisselingen met onze partnerinstellingen in het buitenland ontwikkelen we via onze eigen scholen een onderscheidend en geïntegreerd internationaal aanbod voor onze studenten. Zo bieden we unieke kansen voor internationale mobiliteit en samenwerking via Cesine en Creanavarra in Spanje, Miami Ad School in Miami en New York, Gnomon in Los Angeles, en nu ook Artemis Academie in Amsterdam.

Met deze nieuwe samenwerking versterken we onze positie als internationale speler in creatief onderwijs. We blijven investeren in innovatieve, interdisciplinaire en internationale projecten, altijd met de studentervaring centraal.”

Danielle Robben en Martijn Feringa blijven Artemis Academie met dezelfde energie en betrokkenheid leiden als directeuren en mede-eigenaren.

Meer weten over Artemis Academie: https://artemisacademie.nl/

Of neem kijkje op: https://www.groupe-edh.com/en/