Asics Corporation neemt race registratie platform Njuko over

Asics Corporation neemt Njuko Sas over - een race registratie platform voor Europese hardloopevenementen, aldus een persbericht. Door de overname wordt het voor Asics mogelijk om wereldwijd registratie voor races en hardloopevenementen aan te bieden.

Njuko is in 2012 opgericht en is leider in de Europese markt voor de registratie van hardloopevenementen. Dankzij het bedrijf worden de registratiegegevens van atleten beheerd. Na de overname zal Njuko wel zijn bestaande klanten blijven bedienen.

Asics heeft zich naar eigen zeggen de afgelopen drie jaar verder verankerd in de ‘infrastructuur voor wedstrijden’. “We zien een reële kans in de markt om de interactie tussen races en hardlopers te verbeteren, en op zijn beurt de interactie tussen Asics en zijn hardlopers,” aldus Mitsuyuki Tominaga, Chief Digital and Information Officer bij Asics, in het persbericht. “Hardloopevenementen bieden unieke ervaringen voor individuen die op zoek zijn naar verschillende hardloopdoelen en Asics is vastbesloten om er voor hardlopers te zijn bij elke stap.