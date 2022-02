Asics publiceert jaarverslag: omzet stijgt, bedrijf is weer winstgevend

Sportswearmerk Asics maakte weer winst in het boekjaar 2021. Dat blijkt uit het geconsolideerde jaarverslag van Asics, dat vandaag werd gedeeld. In coronajaar 2020 stonden er bij het bedrijf nog rode cijfers onder de streep, maar dat is dit jaar anders.

De netto-omzet bij het bedrijf steeg met 22,9 procent ten opzichte van een jaar eerder, naar ruim 404 miljard Japanse yen (omgerekend ruim 3 miljard euro). De omzet steeg in alle categorieën en regio’s. Met name in Noord-Amerika en China deed Asics het goed: daar steeg de omzet met meer dan dertig procent. In de regio EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) nam de netto-omzet met 10,4 procent toe.

In het jaarverslag benadrukt Asics dat het voor het eerst in vier jaar is dat de netto-omzet boven de 400 miljard yen uitkomt.

Asics zet verlies om naar ruime winst in boekjaar 2021

De bedrijfswinst van Asics kwam uit op ruim 21,9 miljard yen (omgerekend 166 miljoen euro). Vorig jaar stond daar nog een operationeel verlies van 4 miljard yen (31,3 miljoen euro). Waar het bedrijf toen nog veel last had van de coronapandemie, waren dit jaar de meeste winkels weer open en liepen ook productiefaciliteiten grotendeels weer op schema.

Voor 2022 verwacht Asics een omzetniveau van 420 miljard yen te bereiken, een stijging van 3,9 procent. Voor de bedrijfswinst wordt een stijging van 4,8 procent voorspeld. Die stijgingen zijn ‘ondanks de verwachte stijging in logistieke kosten’ en ‘agressieve uitbreiding van marketing-investeringen’ waarop Asics momenteel anticipeert. Het bedrijf wil vooral de marketing van hardloopschoenen naar vrouwen en jongeren versterken.