Asics ziet omzet in EMEA-regio flink stijgen

Asics ziet de omzet in de regio EMEA (Europa, het Midden Oosten en Afrika) stijgen. Dat is onder andere te lezen in een nieuw rapport dat vandaag bekend is gemaakt. Het betreft een omzetstijging van 44 procent in alle distributiekanalen.

De omzet in de groothandel steeg het meest in Italië (116 procent), Iberia (111 procent), Frankrijk (77 procent), het Verenigd Koninkrijk (50 procent) en Duitsland (43 procent). Ook de groei in de e-commerce binnen de EMEA-regio steeg hard met 45 procent op jaarbasis.

Carsten Unbehaun, de CEO van de EMEA-regio, laat in het rapport weten dat het coronavirus wereldwijd voor uitdagingen blijft zorgen, maar dat het Asics positieve resultaten in deze regio ziet. Unbehaun zegt de omzetgroei te danken aan de snelle groei van productinnovatie en een toename van het aantal klanten. Met de productinnovatie wordt de lancering van de Metaspeed Sky Shoe en de Metspeed Edge Shoe bedoeld- de schoenen die ‘de paslengte van hardlopers helpt te vergroten’.