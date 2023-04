Asos benoemt twee nieuwe leden Raad van Bestuur

Asos Plc heeft twee nieuwe niet-uitvoerende bestuurders benoemd: Natasja Laheij en Jose Manuel Martinéz Gutiérrez. Dat kondigt het bedrijf vandaag aan in een persbericht.

Laheij brengt 25 jaar management ervaring met zich mee en was voorheen onder andere financieel directeur van Amazon Fashion Europe. Momenteel is ze senior financieel directeur voor Google EMEA (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) en voorzitter van de raad van bestuur van Google Payments Ltd.

Manuel heeft ruim dertig jaar ervaring in de retail- en mode-industrie, waaronder leidinggevende functies bij Inditex en Esprit. Sinds 2018 is Manuel CEO en uitvoerend directeur van het Spaanse modemerk Bimba y Lola.

Zowel Laheij als Manuel zullen op 11 april toetreden tot de Raad van Bestuur van Asos. Laheij fungeert daarnaast als lid van het Remuneration Committee. Manuel zal zich ook aansluiten bij het Auditcomité.

Asos sluit het persbericht af met de boodschap dat bestuurslid Patrick Kennedy de Raad van Bestuur zal gaan verlaten om zich op andere bedrijfsactiviteiten te focussen. Mai Fyfield, die in november 2019 tot de Raad toetrad, volgt Kennedy op als senior onafhankelijk directeur.

Het is de afgelopen tijd onrustig geweest in het Asos bestuur. In augustus vorig jaar verliet Mat Dunn, hoofd bedrijfsvoering en financieel directeur van Asos, het bedrijf na een herstructurering. In december trad ook Katy Mecklenburgh, de interim CFO, af voor een fucntie bij een ander bedrijf.