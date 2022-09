Asos lanceert nieuwe identiteit Topshop en Topman: ‘Merken hebben sleutelrol in Asos’ groei’

Online moderetailer Asos geeft de Britse merken Topshop en Topman een voortrekkersrol in de eigen groeistrategie, zo blijkt uit een persbericht. Asos leunt daarbij duidelijk op de Britse culturele identiteit van beide merken.

Asos nam Topshop en Topman in februari 2021 over van de noodlijdende modegroep Arcadia. Onder Asos werden Topshop en Topman het afgelopen anderhalf jaar steeds sterker gedigitaliseerd. De labels hebben inmiddels geen eigen winkels meer - die wilde webspeler Asos niet hebben - maar wel een eigen pagina op de website van Asos. Die werd de afgelopen tijd gevuld met nieuwe teksten en beelden om de online identiteit van beide merken aan te scherpen.

Topman en Topshop hebben nu beiden ‘London’ als subtitel onder de merknaam staan. In de teksten over beide merken wordt ook nadrukkelijk naar de Britse geschiedenis van beide merken verwezen. ‘Als je in het Verenigd Koninkrijk bent opgegroeid heb je waarschijnlijk warme herinneringen aan Topshop’, zo staat er geschreven. Op de pagina’s staan ook interviews met Londense creatieven.

Daarnaast kregen de beide merken een nieuw, gemeenschappelijk logo van twee in elkaar gedraaide lijnen dat volgens Asos staat voor ‘twee erfgoedmerken, Topshop en Topman, die samenkomen onder één vlag met een gedeeld DNA’.

Nieuwe collectie en verkoop in Amerikaanse warenhuizen

De nieuwe visuele identiteit gaat samen met de lancering van de najaarscollectie, de eerste van beide merken die volledig onder Asos werd gerealiseerd. Inhoudelijk bouwen de collecties voort op bestaande aspecten van Topshop en Topman, zoals de uitgebreide denimcollectie. Daar worden nu ook limited edition-items en een lijn voor grotere maten aan toegevoegd. Verder wordt er meer focus gelegd op ‘creatief ontwerp en kwaliteit’, zo staat in het persbericht.

Op zakelijk vlak worden Topshop en Topman nu gezien als ‘een centraal onderdeel van Asos’ internationale groeistrategie’, zo is in het persbericht te lezen. Het bedrijf brengt beide merken niet alleen digitaal, maar ook fysiek over de grenzen: Topshop en Topman liggen sinds begin dit jaar bijvoorbeeld in 106 winkels van het Amerikaanse warenhuis Nordstrom, dat vorig jaar een minderheidsaandeel in beide labels kocht. Het zijn de eerste fysieke retailpunten van de merken sinds de acquisitie van Topman en Topshop door Asos.