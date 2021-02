Asos neemt Topshop, Topman, Miss Selfridge en Hiit over van Arcadia

De kogel is door de kerk: Asos Plc is de nieuwe eigenaar van Topshop, Topman, Miss Selfridge en Hiit. Dat bevestigt de Britse online retailgigant vanochtend in een persbericht. Asos neemt de merken over van de noodlijdende modegroep Arcadia voor een totaal van 265 miljoen pond (omgerekend ongeveer 300 miljoen euro). Ook wordt het voor 30 miljoen pond (34 miljoen euro) eigenaar van de voorraad van de merken.

Asos neemt wel het intellectuele eigendom en de voorraad, maar niet de winkels van de merken over, zo blijkt uit het persbericht. Daarmee komt een deel van de banen binnen Topshop, Topman, Miss Selfridge en Hiit mogelijk op de tocht te staan. Wel worden driehonderd werknemers van de merken, werkzaam binnen ontwerp, inkoop en retail, in elk geval overgeplaatst naar Asos, zo laat het bedrijf weten.

"We zijn buitengewoon trots om de nieuwe eigenaren te zijn van de merken Topshop, Topman, Miss Selfridge en Hiit,” zo stelt Asos-CEO Nick Beighton in het persbericht. “We hebben een centrale rol gespeeld in het stimuleren van hun recente online groei, onder onze vleugels zullen ze verder ontwikkelen, met behulp van onze expertise op het gebied van ontwerp, marketing, technologie en logistiek." De overname zal op 4 februari worden afgerond, zo meldt Asos.

De Arcadia Group kreeg begin december uitstel van betaling en startte toen de zoektocht naar nieuwe eigenaren voor de merken in het portfolio. Eind januari werd al bekend dat Asos interesse had om Topshop, Topman, Miss Selfridge en Hiit over te kopen. Het zou een ‘aantrekkelijke kans’ zijn om ‘sterke merken te kopen die goed passen bij het klantenbestand’ van Asos. Merken die nog niet zijn verkocht zijn Dorothy Perkins, Wallis en Burton.