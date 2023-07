Asos lanceert sample sale website, alle producten vijf pond

In een nieuwe poging om de verkoop en voorraad weer op peil te krijgen, heeft fast fashion e-tailer Asos een nieuwe e-commercesite gelanceerd waar samples worden aangeboden voor vijf pond.

De site biedt meer dan tweeduizend dames- en herenkledingstukken aan van Asos’ eigen merken, zoals Asos Edition en Asos Design. De sample sale is alleen beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens de retailer vertegenwoordigt de prijs van vijf pond een korting tot negentig procent en dat slechts voor een beperkte prijs.

Explainer: Wat zijn samples? Samples zijn uitgemonsterde kledingstukken of accessoires. Prototypes wordt door modemerken gebruikt om de door hen bedachte ontwerpen te beoordelen, verbeteren en aanpassen waar nodig. De samples worden geperfectioneerd voordat de kleding en accessoires daadwerkelijk in productie wordt genomen. Zo kan een kledingmerk bijvoorbeeld besluiten de omvang van de taille nauwer of juist ruimer te maken voor het verbeteren van de pasvorm, of besluiten de zoom van een kledingstuk iets te verkorten of juist te verlengen, zodat het simpelweg mooier staat. Lees hier meer: Zo komt een collectie van een modemerk tot stand

De lancering houdt verband met de inspanningen van Asos om haar voorraadportfolio "recht te trekken", een strategie die vorig jaar werd aangekondigd als onderdeel van de resultaten over het hele jaar.

In het verslag, dat in oktober werd gepubliceerd, zei het Britse bedrijf dat het bezig was met de voorbereiding van een afschrijving van voorraden van 100 pond om de flexibiliteit binnen de logistieke activiteiten te vergroten.

Verdere pogingen daartoe werden duidelijk in Asos' nieuwste samenwerking met de off-price marktplaats Secret Sales, waardoor klanten nu kunnen winkelen uit een selectie van Asos' eigen merken.

En het lijkt erop dat de inspanningen vruchten afwerpen.

In juni meldde Asos dat het weer winstgevend was geworden, met een EBIT die meer dan 20 miljoen pond hoger lag. Dit was volgens Asos het gevolg van acties op het gebied van kapitaalallocatie en haar strategie gericht op het verkleinen van de productopties voor consumenten.