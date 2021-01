Asos plc behaalt 23 procent groei tijdens feestdagenseizoen

Asos plc heeft een goede periode achter de rug. Het feestdagenseizoen, de vier maanden tot 31 december 2020, leverde het bedrijf een omzetstijging van 23 procent op, zo is te lezen in een persbericht.

In totaal zette Asos plc 1,3 miljard pond om in de periode. Omgerekend komt dat neer op 1,49 miljard euro. Asos meldt dat het resultaat van de vier maanden de verwachtingen heeft overstegen. De stijging schrijft de e-tailer toe aan de investering in product, de prijzen, de marketing en een sterkere vraag van consumenten dan verwacht.

De grootste omzetstijging is te zien in thuismarkt Groot-Britannie, waar de omzet steeg met 36 procent in de periode. Europa volgt met een stijging van 18 procent, de Verenigde Staten met 13 procent en de rest van de wereld met 15 procent. Het aantal actieve klanten steeg naar 24,5 miljoen.