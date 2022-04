Asos Plc gaat van winst naar verlies in H1

Asos Plc heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar een verlies voor belastingen geboekt, zo blijkt uit de financiële update. Een jaar eerder noteerde het bedrijf nog een winst voor belastingen van 106,4 miljoen pond (127,3 miljoen euro). Het resultaat voor belastingen staat nu op een verlies van 15,8 miljoen pond (18,9 miljoen euro).

De omzet van het bedrijf bleef nagenoeg gelijk met het eerste halfjaar van het voorgaande boekjaar. Asos Plc boekte in de periode een omzetplus van 1 procent waardoor de omzet net boven de 2 miljard pond (2,39 miljard euro) grens uitkwam, zo blijkt uit de financiële update. Asos Plc schrijft in het verslag dat de verstoringen in de productieketen een impact hadden op de omzet. Zo stremde het de levering van nieuwe producten en de beschikbaarheid van voorraad.

De verwachting voor het huidige halfjaar is er eentje die gevuld is met opmerkingen. Zo geeft Asos Plc aan dat de huidige inflatie mogelijk een impact heeft op het gedrag van consumenten, zo is er het feit dat Asos zich heeft teruggetrokken uit Rusland en zijn er over het algemeen ‘uitdagendere omstandigheden’ dan in oktober 2021 toen Asos Plc zijn verwachtingen voor het boekjaar uitsprak. Deze voorzichtigheid die Asos Plc deelt in de financiële update worden door het bedrijf gecompenseerd met het feit dat de voorraad verbeterd zal zijn, de omzet gerelateerd aan het reisgedrag en evenementen van consumenten weer zal stijgen, en geïnvesteerd wordt in marketing en in de lead-times.