Asos Plc haalt 75 miljoen op bij aandeelhouders om winstgevendheid te stimuleren

Asos Plc heeft het al een tijdje zwaar te verduren: de omzet daalt en in het eerste halfjaar van boekjaar 2023 noteert het bedrijf een verlies van 290,9 miljoen pond voor aftrek van belastingen. Dat staat gelijk aan ongeveer 335,3 miljoen euro. Op vrijdag maakt de online moderetailer dan ook bekend dat het maar liefst 75 miljoen pond (86 miljoen euro) heeft binnengehaald bij aandeelhouders, om de winstgevendheid van het bedrijf te pushen in de tweede helft van het jaar, zo blijkt uit een persbericht.

Het plan wordt gesteund door Asos’ drie grootste aandeelhouders, onder wie Anderson Povlsen - eigenaar van Bestseller.

Het betreft een ondersteuning van de ‘Driving Change Agenda’ waarvan ‘een robuuste en flexibele balans’ een van de belangrijkste pijlers is. Dit, in combinatie met de nieuwe financieringsregelingen, biedt financiële flexibiliteit en creëert een stabiele basis voor Asos’ verdere uitvoering van haar strategie en toekomstige winstgevendheid, aldus het bedrijf in het persbericht.

Deze actie komt nadat de online moderetailer in januari en februari geplande acties uitvoerde die de winstgevendheid moesten bevorderen. Zo prijsde Asos het assortiment lager af, bezuinigde het op uitgaven wat betreft marketing en voerde het landspecifieke assortimentswijzigingen uit. Daarnaast dunde het bedrijf het assortiment uit, wat een gevolg was van het verbeteren van het voorraadbeheer. In totaal zijn de voorraden met negen procent afgenomen, in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.