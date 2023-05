Omzet Asos Plc daalt en verlies groeit naar 335 miljoen euro

Asos Plc draait in het eerste halfjaar van boekjaar 2023 een verlies van 290,9 miljoen pond voor aftrek van belastingen, zo blijkt uit het financieel verslag. Dat komt neer op circa 335,3 miljoen euro. Een jaar eerder was het ‘slechts’ een verlies van 15,8 miljoen pond (18,2 miljoen euro) voor aftrek van belastingen.

Het gerapporteerde verlies voor belastingen bevat 203,5 miljoen pond (234,6 miljoen euro) aan correcties die in verband staan met eerder aangekondigde afschrijvingen van de voorraden (128,2 miljoen pond - 148,1 miljoen euro) en non-cash waardeverminderingen van onroerend goed en sluitingskosten in verband met de inkrimping van het hoofdkantoor en de logistieke activiteiten van het bedrijf (49,4 miljoen pond - 57,1 miljoen euro).

Ook de omzet verandert niet positief. De online modegigant ziet de omzet met zeven procent dalen naar 1,8 miljard pond (2,1 miljard euro) in het eerste halfjaar van financieel jaar 2023. Er was vooral een omzetdaling zichtbaar in het tweede kwartaal- toen daalde de omzet met 15 procent. Regio-specifiek daalde de omzet in het Verenigd Koninkrijk met tien procent, bleef Europa gelijk en daalde de omzet in de Verenigde Staten met 7 procent.

De omzetdaling is een gevolg van zowel bewuste acties op het gebied van kapitaalallocatie [een proces waarin bepaald wordt wat de meest efficiënte investeringsstrategie is voor de financiële middelen van een organisatie, red.] ter verbetering van de winstgevendheid als moeilijke marktomstandigheden, aldus Asos. “De genomen maatregelen zorgden voor circa vijftig procent van de omzetdaling sinds december, maar zorgen voor een verbetering van de bestellingen.”

Vernieuwing commercieel model vooral te merken in voorraadbeheer

In oktober 2022 maakte Asos bekend dat het dit jaar een scala aan veranderingen door zou voeren om het bedrijf weer op groeiende voet te brengen, waaronder het vernieuwen van het commerciële model, het verbeteren van het voorraadbeheer, het vereenvoudigen en verlagen van het kostenprofiel en het opfrissen van het leiderschapsteam en de bedrijfscultuur. In het bijzonder betekent dat onder andere dat Asos een kortere koopcyclus invoert met een snellere marktintroductie, waardoor het aanbod beter aansluit bij de mode van het moment. Voor kostenbesparing overweegt het bedrijf verder ook verkoop via andere websites op overzeese markten of het delen van magazijnruimte met anderen.

In januari en februari 2023 voerde Asos geplande acties uit die de winstgevendheid moesten bevorderen, waaronder lagere afprijzingen, bezuinigingen op uitgaven wat betreft marketing en landspecifieke assortimentswijzigingen. Daarnaast dunde het bedrijf het assortiment uit, wat een gevolg was van het verbeteren van het voorraadbeheer. In totaal zijn de voorraden met negen procent afgenomen, in vergelijking met dezelfde periode in boekjaar 2022.

“Hoewel sommige van deze veranderingen de omzetgroei op korte termijn hebben beïnvloed, zijn er veel redenen tot optimisme in de tweede helft van het jaar”, aldus José Antonio Ramos Calamonte, CEO bij Asos, in het verslag. “We verbeteren onze brutomarge ondanks aanzienlijke tegenwind, beginnen de voordelen te zien van een geherpositioneerd voorraadprofiel en nemen maatregelen om het deel van onze verkopen dat niet winstgevend is te verminderen.”

“Er zijn initiatieven genomen om in de tweede helft van het jaar nog eens ongeveer 200 miljoen pond (230,1 miljoen euro) te besparen en ik heb er alle vertrouwen in dat we in de tweede helft van het jaar en daarna weer duurzame winst en kasstroom kunnen genereren.”

Voor boekjaar 2023 verwacht Calamonte een omzetdaling met lage dubbele cijfers en een voorraadvermindering van ongeveer twintig procent.