Omzet Asos Plc. daalt, maar groeit in Europa dankzij ‘bijzonder sterk’ Nederland

Asos Plc. geeft een financiële update over de laatste vier maanden van 2022, inclusief de kerstperiode. Het bedrijf zag de totale omzet dalen met 3 procent, maar ziet de omzet in Europa met 6 procent stijgen.

De omzet in Europa bedraagt 417,3 miljoen pond (471,7 miljoen euro). Dat is 27,1 miljoen pond (30,6 miljoen euro) meer dan in 2021. De omzetgroei in Europa is te danken aan de prijsverhogingen en klantengroei waarbij Nederland en Ierland ‘bijzonder sterk’ waren, schrijft Asos in de update. De omzetten in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en het Westen daalden daarentegen door onder andere minder te investeren in marketing en slechtere prestaties in de wholesale en de detailhandel.

In oktober 2022 voerde Asos een scala aan veranderingen door om het bedrijf weer op groeiende voet te brengen. Zo vernieuwde het bedrijf het commerciële model, verbeterde het het voorraadbeheer, vereenvoudigde en verlaagde het het kostenprofiel en friste het het leiderschapsteam en de bedrijfscultuur op. Hiermee wilde Asos onder andere een kortere koopcyclus invoeren met een snellere marktintroductie, waardoor het aanbod beter aansluit op de mode van het moment.

Asos Plc. boekt vooruitgang door vernieuwing commercieel model

Asos meldt in de update dat het aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt bij het doorvoeren van deze veranderingen. Zo is ongeveer de helft van de voorraad uit het kernnetwerk van Asos gehaald. Daarnaast is de commerciële flexibiliteit versterkt en breidde Partner Fulfils uit van 2 naar 23 merken in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Asos zag bovendien een groei in de verkoop van artikelen tegen de volle prijs. Dat komt door een verschuiving in de afgeprijsde artikelen: Er werden diepere kortingen toegepast op een kleiner assortiment.

Het bedrijf focust zich nu verder op het verminderen van de kosten en het vergroten van de bestellingen, zo staat in de update. Er wordt verwacht dat de resultaten hiervan in het tweede halfjaar van financieel jaar 2023 merkbaar zijn. De maatregelen die Asos neemt, moeten tegengas geven op de huidige inflatie en rendementen. Het eerste halfjaar van financieel jaar 2023 verwacht Asos een verlies te draaien.

De maatregelen die Asos onder andere neemt voor financieel jaar 2023 luiden als volgt: Het afbouwen van drie opslagfaciliteiten, het doorvoeren van prijsverhogingen ter ondersteuning van de marktpositie van het Asos-merk en het optimaliseren van marketinguitgaven. Daarnaast wil Asos personeelskosten verminderen met ongeveer 10 procent. Om dit te bereiken borduurt het bedrijf voort op de eerder genoemde maatregelen. Als laatste wil het bedrijf maatregelen nemen om slecht presterende regio’s te verbeteren.