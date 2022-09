Asos Plc verwacht lagere winst voor gehele boekjaar

Asos Plc verwacht dat de winst voor het gehele boekjaar aan de lagere kant zal uitvallen. Daarmee spreekt het bedrijf de verwachting uit dat de omzet bij gelijke wisselkoersen neerkomt op 2 procent. In juni verwachtte het bedrijf nog een groei tussen de 4 en 7 procent voor het gehele boekjaar.

De retailer geeft aan dat de verkoop in juni en juli goed was, maar in augustus was het zwakker dan verwacht. Dit wijt het bedrijf aan de versnelde druk van inflatie op consumenten en een langzame start in het herfst/winterseizoen.

Asos Plc stelt met dit bericht de verwachtingen bij voordat het op 12 oktober de volledige jaarresultaten van het bedrijf publiceert.