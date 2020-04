Asos Plc voert omzet met 21 procent op in eerste halfjaar

Asos Plc heeft tijdens het eerste halfjaar van het financiële boekjaar een omzet van ruim 1,5 miljard pond (ruim 1,7 miljard euro) behaald. Dit deed het bedrijf door een omzetstijging van 21 procent, zo blijkt uit het halfjaarverslag. Het bedrijf heeft door de stijging een recordresultaat behaald.

Winst voor belastingen steeg met 653 procent van 4 miljoen pond naar 30,1 miljoen pond. In euro’s komt dit neer op een stijging van 4,5 miljoen euro naar 34,1 miljoen euro. De nettoschuld van het bedrijf steeg ook, namelijk naar 163,9 miljoen pond (185 miljoen euro). Tijdens het financiële halfjaar profiteerde Asos Plc van tweecijferige groei in alle regio’s waar het in actief was. Zo steeg de omzet in Groot-Brittannië met 20 procent, in Europa met 21 procent, de Verenigde Staten met 25 procent en in de rest van de wereld met 20 procent, zo blijkt uit het verslag.

Asos Plc meldt dat de afgelopen drie weken, voorafgaand aan de publicatie van het verslag, het bedrijf een omzetdaling tussen de 20 en 25 procent heeft genoteerd. Dit schrijft het bedrijf toe aan de maatregelen die zijn getroffen in de wereld in verband met de pandemie. Het meldt daarnaast dat het weinig problemen ervaart met sourcing van producten in China, maar het houdt wel de situatie in de gaten in het land en in Europa. De uiteindelijke impact van de coronacrisis op Asos Plc is nog niet te voorspellen, zo meldt het bedrijf in het verslag. Wel geeft het aan een afname aan traffic en conversie al te zien. Het bedrijf geeft het voorbeeld van Italie waar de vraag in eerste instantie verdween, maar na enkele weken sinds het begin van de lockdown voorzichtig begint te herstellen. Asos Plc ziet eenzelfde ontwikkeling in landen die hetzelfde protocol als Italië hebben ingevoerd. Het bedrijf benadrukt wel dat de herstelde groei nog ver onder de eerdere verwachting ligt die het bedrijf had voordat de pandemie uitbrak.