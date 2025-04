Asos rapporteert winstgevende ommekeer in de eerste helft van 2025

De Britse online modewinkel Asos kondigt een aanzienlijke ommekeer in winstgevendheid aan voor de eerste helft van fiscaal jaar 2025. Dit toont het vroege succes aan van het nieuwe commerciële model dat de afgelopen twee jaar is geïmplementeerd.

Het bedrijf rapporteert een positieve aangepaste EBITDA-stijging van ongeveer 60 miljoen pond (omgerekend 70 miljoen euro) op jaarbasis in de eerste helft. Deze groei is toe te schrijven aan de vernieuwde commerciële strategie en het consistente kostenbeheer.

Asos rapporteert verbeterde resultaten eerste halfjaar

In het Verenigd Koninkrijk, de grootste markt van Asos, steeg de totale omzet van Asos Design met 9 procent, wat bijdroeg aan de groei van het marktaandeel. Wereldwijd keerde de verkoop van eigen merken tegen de volle prijs ook terug naar groei tijdens de eerste helft.

De totale omzet daalde met 13 procent tot 1,3 miljard pond, in lijn met de eerdere prognoses en de trends voor fiscaal jaar 24, voornamelijk als gevolg van de annualisering van dalingen in oudere voorraden en geoptimaliseerde performancemarketing.

Directeur José Antonio Ramos Calamonte spreekt zijn vertrouwen uit in de voortgang van het bedrijf en deelt: “Het eerste halfjaar van fiscaal jaar 25 is het sterkste teken tot nu toe dat ons nieuwe commerciële model werkt. We realiseren een aanzienlijke transformatie in de winstgevendheid, met een positieve aangepaste EBITDA die met 60 miljoen pond op jaarbasis is gestegen.”

“Belangrijk is dat deze successen zijn behaald met behoud van een sterke kostenbeheersing en verbetering van onze voorraadgezondheid.”

Het bedrijf benadrukt een positieve reactie van klanten op de toegenomen snelheid in leveringen en de snellere marktintroductietijd (Engels: Time To Market). Dit werd weerspiegeld in een stijging van de brutomarge van ongeveer 500 basispunten, als gevolg van verminderde afprijzingen en een hoger aandeel van de verkoop tegen de volle prijs.

Asos breidde ook zijn merkenportfolio uit en voegde in de eerste zes maanden meer dan 25 nieuwe partners toe, waaronder Bimba y Lola, Jimmy Fairly en Oh Polly. Er staan nog eens veertig merken gepland om in de tweede helft te worden gelanceerd, naast meer exclusieve collecties.

Asos herhaalt de winstverwachting voor fiscaal jaar 25

Vooruitkijkend omvatten de initiatieven van het bedrijf de lancering van Topshop.com, het Asos.World loyaliteitsprogramma, live shopping functies, verbeterde zoek- en personalisatie, en verdere benutting van AI in het hele bedrijf.

Asos herhaalt zijn winstverwachting voor fiscaal jaar 25 en verwacht een brutomarge van ten minste 46 procent en een aangepaste EBITDA-stijging van ten minste 60 procent tot tussen de 130 miljoen pond en 150 miljoen pond, dankzij een aanzienlijke stijging van de verkoopmix tegen de volle prijs.

Voor fiscaal jaar 25 wordt een omzetgroei verwacht aan de onderkant van de consensusrange van min 9 procent tot min 2 procent, terwijl de GMV-groei naar verwachting 1 tot 2 procentpunten beter zal zijn dan de omzetgroei.