Asos zet in op mediabedrijf VaynerMedia voor merkopbouw

De Britse e-tailer Asos start het nieuwe jaar met een nieuwe mediapartner, zo meldt Campaign UK. Het bedrijf werkt samen met een mediabedrijf dat zich richt op het opbouwen van haar merk met een full funnel marketingaanpak [een marketingstrategie waarbij verschillende marketingkanalen worden ingezet, red.] voor 2024. Te weten: VaynerMedia.

VaynerMedia - dat zichzelf omschrijft als "meedogenloos gefocust" op het behalen van bedrijfsresultaten voor merken - krijgt de opdracht wereldwijde mediastrategie uit te voeren.

De relatie tussen de online moderetailer en het bureau zal worden geleid vanuit Londen, maar zal worden ondersteund door kantoren wereldwijd.

Asos-directeur Dan Elton zei: "De samenwerking met VaynerMedia is een boeiende en positieve stap die we nemen in een breder streven naar merkopbouw."

De VP van VaynerMedia, Ed Turner, deelt enthousiast te zijn om met ASOS te gaan samenwerken. "Vanaf het begin van het proces hadden we het gevoel dat ons social-centre, consumer-up, full-service model perfect aansloot bij wat Asos zocht. Onze aanpak is gericht op ARB; aandacht, relevantie en bedrijfsresultaten. Met onze eigen tools en processen onthullen we wat de aandacht van de consument trekt, niet alleen 'potentieel bereik' en een veilige 'te laag geprijsde aandacht' voor klanten. Uiteindelijk richten we ons op de impact van het bedrijf, niet alleen op ijdele mediabepalingen."

Het nieuws over de samenwerking tussen Asos en VaynerMedia volgt op het verslechterde boekjaar van Asos in 2023. Dit deelde ze in een financiële verslag. De Britse e-tailer meldde een omzetdaling tussen de 5 en 15 procent. Daarover zei chief executive José Antonio Ramos Calamonte dat het bedrijf zich te veel had gericht op prestatiemarketing in plaats van merkopbouw, dus het is geen verrassing dat VaynerMedia's nieuwe taak zich ook met dat laatste zal bezighouden.