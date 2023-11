Cijfers Asos Plc verslechteren over de gehele linie in FY23

Het financiële verslag van Asos Plc schetst geen rooskleurig plaatje. De kerncijfers van de Britse retailer zijn op alle vlakken verslechterd tijdens het boekjaar 2023.

De omzet gedurende het boekjaar daalde met 11 procent bij gelijke wisselkoersen. Dit betekent dat de eindstand van de omzet neerkomt op 3,5 miljard pond. Omgerekend is dit 4,1 miljard euro.

Het operationele verlies nam significant toe. Een jaar eerder stond dit nog op 9,8 miljoen pond (11,2 miljoen euro), maar aan het einde van het boekjaar 2023 was dit gestegen naar 248,5 miljoen pond (285,9 miljoen euro).

Reorganisatie drukt op resultaten: Asos Plc verwacht in 2025 weer omzetgroei te behalen

Ongeveer een jaar geleden kondigde Asos Plc een grote verandering aan. Vanwege slechte resultaten besloot het bedrijf te gaan reorganiseren, de bedrijfscultuur te vernieuwen en de kosten te verlagen. Het afgelopen boekjaar heeft dan ook grotendeels deze focus gehad. Hoewel de cijfers dus verslechterde de afgelopen twaalf maanden, was dit niet geheel onverwacht. Zo stelde Asos zichzelf het doel om de voorraad drastisch terug te brengen, wat diverse kosten met zich meebrengt. CEO José Antonio Ramos Calamonte geeft in het jaarverslag dan ook aan dat het boekjaar 2023 in het teken stond van ‘back to basics’.

Het boekjaar 2024 zal draaien om ‘back to fashion’ voor Asos Plc. Dit houdt in dat het bedrijf zich focust op het brengen van ‘het beste en meest relevante product’ én dat het de productiesnelheid wil versnellen. Zo heeft de e-tailer het afgelopen jaar al getest met een ontwerp- en productieproces dat maar twee weken kost.

De ommezwaai van Asos Plc wordt niet zomaar gerealiseerd, dus naar verwachting zullen de resultaten voor FY24 ook gedrukt worden door de initiatieven. De Britse e-tailer verwacht dan ook een omzetdaling tussen de 5 en 15 procent. Pas in boekjaar 2025 verwacht Asos Plc weer omzetgroei en een ebitda marge van het niveau van voor de pandemie.