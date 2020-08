Asos ziet winst stijgen in 2020

Hoewel veel modebedrijven het zwaar hebben als gevolg van de Corona-crisis, gaat het met Asos Plc juist heel goed, waarschijnlijk ook als gevolg van Covid-19. De Britse etailer heeft in een persbericht bekend gemaakt dat de verkoop en winst dit jaar waarschijnlijk significant hoger zullen zijn dan verwacht. Asos Plc verwacht dat de winst dit jaar tussen de 17 en 19 procent zal groeien en dat de winst voor belasting uitkomt rond de 140 miljoen pond (155,5 miljoen euro).

Asos Plc zag de vraag stijgen tijdens de lockdown en het aantal retouren teruglopen, omdat consumenten minder mogelijkheden hadden om aankopen terug te sturen of dit niet goed durfden. Het bedrijf had verwacht dat dit, nu de restricties voor een groot deel zijn opgeheven, zou bijtrekken, maar ook nu zijn er minder retouren dan verwacht. Sinds april ziet Asos Plc een significante daling van het aantal producten dat wordt teruggestuurd. Voor een groot deel waren dit producten uit categorieën die het goed deden tijdens de Corona-crisis zoals sportkleding en verzorgingsproducten. Maar ook uit de andere productcategorieën werd minder teruggestuurd, doordat consumenten bewuster lijken te kopen.

Het is moeilijk te voorspellen hoe de economie en consumentengedrag zich gaat ontwikkelen, maar Asos Plc is positief en stelt in het bericht dat ze de afgelopen periode enorme vooruitgang hebben geboekt en hun sterke positie in de moderetail hebben getoond. Asos is overigens niet het enige ecommerce bedrijf met wie het ondanks de crisis juist goed gaat. Ook Zalando SE behaalde goede resultaten in de eerste helft van 2020.

Beeld: Asos