‘Exceptionele groei’ voor Zalando in eerste halfjaar, versnelt uitbreiding platform

Zalando SE heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. In de eerste zes maanden van het boekjaar behaalde het bedrijf een omzetplus van 19,6 procent, zo blijkt uit het verslag. Aan het einde van de periode had Zalando in totaal een omzet van 3,56 miljard euro gedraaid.

Zalando spreekt van ‘exceptionele groei’. In maart had het bedrijf, zoals bijna elk mode-bedrijf, last van de uitdagingen van de coronacrisis, maar Zalando herstelde al snel. De Duitse e-commerce gigant behaalde in het halfjaar een EBIT van 113,3 miljoen euro. “De afgelopen maanden heeft de kracht en behendigheid van Zalando zich opnieuw bewezen, ondanks de uitdagende omgeving. We zijn sterker uit de eerste golf van de pandemie dan dat wij er in gingen dankzij onze strategische helderheid, onze sterke partnerschappen en een uitzonderlijke inzet van het team. Veel van onze partners hebben de samenwerking met het platform geïntensiveerd de afgelopen maanden en we zijn samen succesvol gegroeid."

Omzetplus van 19,1 procent voor Zalando SE in eerste halfjaar

Aan het begin van de pandemie maakte Zalando SE het makkelijker voor retailers en merken om zich aan te sluiten bij het diverse programma’s van het platform. Zalando lanceerde een steunpakket waarbij ze de merken en retailers die verbonden zijn aan het bedrijf via Connected Retail konden ondersteunen. Ook betalen klanten van het programma tijdelijk geen commissie en worden ze wekelijks uitbetaald.

Zalando uit in het halfjaarverslag dat het verder gaat investeren in de services voor merken en retailers. Het gaat hier om het partnerprogramma en om Connected Retail. In het tweede kwartaal zag het bedrijf al een stijging van 180 nieuwe partners bij het platform. Hoe Zalando precies meer gaat investeren in de services, wordt nog niet onthuld in het verslag.

Zalando SE bevestigt nogmaals de verwachting voor het gehele boekjaar die het recent gaf. Voor het gehele boekjaar 2020 verwacht het bedrijf een omzetgroei van 15 tot 20 procent en een EBIT tussen de 250 en 300 miljoen euro.

Beeld: Zalando SE newsroom