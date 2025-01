'Australische modegigant Mosaic Brands failliet, Noni B en Millers verdwijnen'

De Australische modeketens Noni B en Millers sluiten hun deuren nu de curatoren van het moederbedrijf Mosaic Brands geen koper hebben kunnen vinden, zo meldt de Australische pers, waaronder Business News Australia. Ongeveer 933 medewerkers verliezen hun baan door de sluitingen.

Noni B groeide uit tot een van de grootste dameskledingretailer in Australië, nadat het in 2018 verschillende merken van concurrent Specialty Fashion had overgenomen, waaronder Millers, Katies, Rivers, Crossroads en Autograph, voor 31 miljoen dollar (omgerekend 29,8 miljoen euro).

Door het faillissement van Mosaic Brands sluiten in totaal 252 winkels van Millers en Noni B, waarvan 11 in Nieuw-Zeeland. Dit resulteert in het verlies van 933 banen.

Deze beslissing volgt op de eerdere sluitingen van andere merken uit het portfolio van Mosaic Brands, zoals Rockmans, Autograph, Crossroads, W.Lane en BeMe. Het totale verlies aan banen door het faillissement van Mosaic Brands zal naar verwachting bijna 3.000 bedragen, met meer dan 700 winkels die sluiten.