Authentic Brand Group stimuleert Champion-activiteiten op Europese markt met nieuwe samenwerking

Authentic Brand Group is een langdurige samenwerking aangegaan met Orbico Group voor het merk Champion. Het doel van de samenwerking is om de activiteiten van Champion te laten groeien en verder te ontwikkelen in de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

De Champion-eigenaar en Orbico zijn een 10-jarige licentie aangegaan met de mogelijkheid deze te verlengen. Door de samenwerking neemt Orbico ook de juridische entiteiten en de winkels van Champion in Europa over. Dit is nog wel afhankelijk van de wettelijke goedkeuringen, zo is te lezen.

Champion Europe is actief in 36 landen met ruim 90 winkels en meer dan 1.300 medewerkers. Het merk is van plan om zijn aanwezigheid in de EMEA-regio uit te breiden. Orbico heeft decennialange ervaring in het distribueren van wereldwijde merken en zal zijn expertise inzetten voor Champion.

Champion benoemde onlangs ook een nieuwe creatief directeur voor de EMEA-regio. Het sportmodemerk koos Maurizio Donadi als de uitverkorene. Hij nam de leiding op zich “om een gedurfd tijdperk van innovatie en design in te luiden”. Donadi heeft gewerkt voor bedrijven als Giorgio Armani, Levi’s en Ralph Lauren, voordat hij zijn atelier Transnomadica oprichtte, waar hij ‘terugblikt om vooruit te kijken’ door zijn persoonlijke archief van vintage kleding en objecten samen te stellen.