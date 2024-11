Nieuwe creatief directeur voor Champion Europe

Champion heeft een nieuwe creatief directeur voor de regio Europa. Het sportmodemerk kondigt aan dat Maurizio Donadi de creatieve leiding op zich neemt om een “gedurfd nieuw tijdperk van innovatie en design” in te luiden.

Donadi neemt de nieuwe functie op zich vanaf 1 december en leidt de creatieve visie en richting van het bedrijf, zo kondigt het Amerikaanse merk aan. De benoeming volgt op de afgeronde overname van Champion door Authentic Brands Group.

Donadi, die momenteel in Los Angeles en Italië woont, heeft gewerkt voor bedrijven als Giorgio Armani, Levi’s en Ralph Lauren voordat hij zijn atelier Transnomadica oprichtte, waar hij “terugblikt om vooruit te kijken” door zijn persoonlijke archief van vintage kleding en objecten samen te stellen.

Hij brengt een schat aan industriekennis mee die de relevantie van Champion zal vergroten en verdere innovatie zal stimuleren, aldus de verklaring. Donadi zal de creatieve richting aangeven voor alle Champion productlijnen en seizoenscollecties en zal het team ondersteunen met merkcampagnes en samenwerkingsstrategieën om de integriteit van Champion's kernwaarden kwaliteit, prestaties en stijl te waarborgen.

“Zijn expertise en visionaire benadering van design zullen een grote aanwinst zijn voor ons merk, niet alleen wat betreft ons productaanbod, maar ook op een aantal belangrijke contactpunten met de consument binnen ons bedrijf”, zegt Lorenzo Moretti, Managing Director van Champion Europe. “We zijn ervan overtuigd dat Maurizio niet alleen het ongeëvenaarde erfgoed van Champion in ere zal houden, maar ook de positie van het merk in de sport- en lifestylesector opnieuw zal definiëren. Deze benoeming is een belangrijke stap voorwaarts omdat we de grenzen van innovatie en authenticiteit in elk aspect van ons bedrijf blijven verleggen.”