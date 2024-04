‘Authentic Brands Group koopt sportmerk Champion’

Authentic Brands Group heeft naar verluidt weer een merk aan het portfolio toegevoegd. Het zou gaan om het sportmerk Champion, zo meldt WWD op basis van bronnen. Authentic Brands Group heeft het nieuws zelf nog niet bevestigd.

Een overeenkomst zou zijn bereikt ter waarde van 1 miljard dollar (928,9 miljoen euro). Voor dit bedrag neemt Authentic Brands Group het merk Champion over van HanesBrands, Inc., aldus de bron aan WWD. Wel wordt benadrukt dat hoewel de biedingsstrijd door ABG is gewonnen, er nog geen formele overeenkomst is getekend.

Amerikaanse groep Authentic Brands Group heeft de afgelopen jaren al veel merken overgenomen. Zo kocht het onder andere Ted Baker, Rockport, Boardriders, Hunter, Vince, Reebok en Forever 21.

HanesBrands, Inc. heeft Champion in 2023 in de etalage gezet. De eerste berichten over een mogelijke verkoop noemden nog een verkoopprijs van 1,4 miljard dollar, maar dit lijkt nu dus toch afgezwakt te zijn.

Sportmodemerk Champion is opgericht in 1919. De origine ligt bij Knickerbocker Knitting Company dat later ontwikkelde tot een volledige collectie aan mannen en dames sportkleding.